Hugo Barat - © Youtube

Amputé d’un bras, il roule à nouveau en motocross grâce à une prothèse - Moteurs - 14/12/2019 Victime d’une grosse chute lors du Grand Prix de Suisse de Side-car Cross, Hugo Barat est victime de multiples fractures au bras droit . Les médecins devront l’amputer suite à une infection ( septicémie). Mais Hugo est un dur, fils et petit-fils d’anciens champions de side-car, il se promet de remonter sur une moto et de piloter à nouveau. Les progrès dans les prothèses de sportifs sont énormes et Hugo nous livre cette vidéo au message fort!