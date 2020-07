Alonso roulera les 500 Miles d'Indianapolis devant… 60.000 spectateurs au lieu des 400.000 prévus

Fernando Alonso de retour chez Renault - Formule 1 - 12/07/2020 Après avoir quitté la Formule 1 par la petite porte fin 2018, Fernando Alonso effectuera son retour dans la discipline sous les couleurs de Renault en 2021, un peu plus de deux ans plus tard. L'information, qui circulait depuis un certain temps et était revenue avec insistance mardi, a été officialisée par les principaux intéressés ce mercredi.