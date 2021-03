52 titres mondiaux pour la Belgique, l'exceptionnelle histoire du motocross belge

Pilotes de légende

Roger De Coster surnommé "The Man" 5 fois champion du monde! - © Tous droits réservés 3 titres en 500 pour la tornade blanche André Malherbe! - © Tous droits réservés Georges Jobé qui décroche son premier titre en 500, c'était en 1987 au GP du Luxembourg. - © Tous droits réservés

Ce documentaire de 1996 extrait de l’émission "Mémoire d’Exploits" de la RTBF est présenté par le journaliste Pierre Robert et réalisé par Pierre Barée. Il multiplie les perles extraites de reportages d’époque. On y redécouvre l’insouciance des années 1960 et 1970 avec les légendaires Joël Robert et Roger De Coster réunis par leur talent exceptionnel, capable de s’imposer dans des conditions parfois extrêmes. On y retrouve le petit Gaston Rahier et on assiste à l’éclosion d’André Malherbe et de Georges Jobé qui vont devenir les stars des années 1980. Les courses mais aussi les pilotes dans leur intimité, le documentaire fait la part belle aux personnalités fortes de nos champions belges. Il se termine par les exploits d’Eric Geboers qui parviendra à décrocher un titre mondial dans chacune des trois catégories de l’époque – 125cc, 250cc, 500cc – et deviendra "Monsieur 875"!