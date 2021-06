11 juin 2011, Allan McNish est victime d’un terrible crash lors des 24h du Mans. Heureusement, le pilote britannique s’en est sorti indemne. Tout le monde se souvient de ces images incroyables qui ont coupé le souffle le temps d’un instant. Nous sommes en 2011, l’édition des 24h du Mans livre un duel intense entre Peugeot et Audi. Un duel qui est finalement remporté par la marque aux anneaux. Mais une course qui est marquée par deux énormes crashes. Dont celui d’Allan McNish (et celui de la n°1 de Mike Rockenfeller) Dès la première heure de course, le pilote va littéralement pulvériser son Audi R18 n°3 suite à un choc avec la Ferrari 458 d’Anthony Beltoise. La voiture termine sa course contre les rails et est totalement détruite. McNish, double vainqueur au Mans (1998, 2008), est aussitôt sorti de sa voiture, pendant que le Dr Wolfgang Ullrich, patron d’Audi Sport, applaudissait de soulagement en regardant les images dans le stand Audi.

Accident spectaculaire aux 24 h du Mans (162/365) - 11/06/2011 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

"Après le contact, il ne restait qu’à attendre le choc avec le mur… qui a été d’une violence inouïe."

Le pilote va déclarer après ce terrible accident : "Lorsque je me suis lancé dans la descente vers les Esses de la Forêt, j’étais bien calé dans les roues de Timo Bernhard. Subitement, il a fait une infime erreur de trajectoire. J’en ai profité pour me glisser à l’intérieur. C’est alors que j’ai découvert la Ferrari. C’était déjà trop tard pour freiner mais j’ai pensé que ça pouvait passer. Il y a eu contact. Ensuite, Il ne restait plus qu’à attendre l’inévitable choc avec le mur… qui a été d’une violence inouïe. Le temps m’a semblé long, très long, jusqu’à ce que tout s’arrête. Quand ce fut enfin le cas, j’ai constaté que tout allait bien, que j’étais vivant. Alors je n’avais qu’un désir : quitter ce cockpit retourné. Des commissaires ont réussi à ouvrir la porte. Je les ai rassurés sur mon état. Si un tel accident m’était arrivé quand j’ai débuté en compétition, il y a une trentaine d’années, je suis intimement convaincu que je ne serais plus là."

Audi soulève quand même le trophée de la victoire

Malgré ces deux terribles accidents, Audi va triompher lors de ces 24h grâce à sa 3e voiture et Benoît Tréluyer, André Lotterer et Marcel Fassler. Partie en pole position, l’Audi N.2 a mené la quasi-totalité de la course et résisté jusqu’au bout à la menace Peugeot. La voiture termine avec 13 secondes d’avance sur la 908 N.9 de Simon Pagenaud, Sébastien Bourdais et Pedro Lamy.