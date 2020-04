24h de Spa fin octobre, ça va changer beaucoup de choses, et même en mieux ?

"On va redonner du crédit au pilotage, s’enthousiasme l’ancien vainqueur Marc Duez. La nuit sera plus longue et les températures plus basses, ce sera plus compliqué mais c’est pour ça que les pilotes existent, sinon on mettrait des chauffeurs !"

En discutant avec les pilotes/observateurs Marc Duez, Maxime Martin, Vincent Vosse ou Adelheid Terryn qui officie pour SRO, le promoteur des 24H , j’ai le sentiment que tous accueillent la reprogrammation des 24H de Spa le we des 24-25 octobre avec enthousiasme.

"D’un point de vue sportif", explique Maxime Martin, "la nuit et les températures, ce sera intéressant ! La plus grosse différence sera de gérer la longueur de la nuit. Pour le reste, on a déjà eu des conditions dantesques même en juillet !"



"La nuit aux 24H de Daytona", ajoute Vincent Vosse, "les températures sont aussi très froides et ça ne pose aucun problème !"

La nuit en octobre est de 13h30 au lieu de 8 heures en juillet. Rouler de nuit sur un sol froid, parfois humide, "demandez aux pilotes des 24H 2cv qui roulent habituellement à cette date-là", s’exclame Marc Duez, "eux, ils savent ce que c’est !"