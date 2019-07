24 heures de Spa, quand les bolides descendent en ville

La 71ème édition des 24 heures de Spa se déroulera ce weekend sur le circuit de Francorchamps avec 72 voitures au départ. Un record en la matière dont une trentaine pouvant prétendre à la victoire. En guise de prélude à la course de GT la plus importante au monde, les spectateurs ont déjà pu approcher les pilotes et admirer leurs bolides à l'occasion de la traditionnelle parade dans le centre-ville de la cité thermale. Trois jours à peine après la fin des Francofolies, la ville de Spa a donc vibré sous d'autres sonorités. Les décibels ont fait place au vrombissement des moteurs des voitures qui prendront part au célèbre double tour d'horloge.

Le succès populaire est à nouveau au rendez-vous avec une affluence record cette année. Il faut dire que les milliers de fans n'auraient voulu manquer ce rendez-vous pour rien au monde. L'occasion pour les pilotes de se prêter au jeu avec le sourire. Maxime Martin, vainqueur il y a 3 ans avec BMW : "Il y a chaque année de plus en plus de monde. C'est une très bonne chose pour l'épreuve mais aussi pour les pilotes et pour les spectateurs puisque les voitures sont exposées en plein centre-ville".

Un véritable bain de foule pour les pilotes qui n'ont pas hésité à répondre aux nombreuses sollicitations. Régional de l'étape, Bertrand Baguette, le pilote Honda, a enchaîné les autographes et les selfies pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs qui ont envahi le centre de la Perle des Ardennes : "C'est une manière différente de regarder les voitures et d'approcher les pilotes. Nous sommes plus disponibles et accessibles qu'en course. L'ambiance est plutôt bon enfant. Nous sommes détendus et on prend le temps qu'il faut pour les autographes et les photos. Le plus important est de faire plaisir aux personnes qui ont effectué le déplacement à Spa pour nous voir".

Nul doute que les pilotes ont profité de ces derniers instants de détente avant d'aborder les choses sérieuses qui démarrent ce jeudi avec les essais et les qualifications. Maxime Soulet, pilote Bentley, apprécie particulièrement ce moment privilégié "Comme d'habitude, c'est génial mais je n'avais jamais vu autant de monde que cette année. Le public est formidable avec nous et moi, j'adore ça. Cela nous fait un bien fou avant ce qui nous attend ce weekend. C'est vraiment très sympa".

Après ce bain de foule, les pilotes ont rejoint la grande salle du Casino de Spa pour le traditionnel briefing d'avant-course. Enfin, à la tombée du jour, les 72 GT, phares allumés, ont rejoint les paddocks du circuit de Francorchamps. Ce jeudi, place aux premiers tours de roues des bolides avec les essais et en point d'orgue les séances qualificatives à partir de 20h00 afin de sélectionner les 20 voitures qui prendront part à la super pole vendredi soir et déterminer les positions sur la grille de départ à partir de la 21ème place. Le départ de la 71ème édition de ces 24 heures de Spa sera donné ce samedi à 16h30.