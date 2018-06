1ère victoire et 2e place générale pour Ulysse De Pauw (RNT) en F4 à Spa

Ulysse De Pauw, le représentant du RACB National Team en monoplace, a marqué les esprits, ce week-end, à l’occasion du passage du championnat de France F4 à Francorchamps. Une victoire, un podium et de superbes dépassements l’ont propulsé à la 2e place du classement provisoire.

Ulysse De Pauw avait prévenu : ses dernières performances à Pau l’avaient mis en appétit et le jeune homme se sentait capable de franchir un nouveau palier. L’air du plus beau circuit du monde lui a donné raison. Dans le cadre des Spa Euro Race, notre compatriote a offert aux spectateurs un récital de pilotage et… la Brabançonne.

"La course 1 s’est déroulée selon un scénario parfait", raconte le sociétaire du RACB National Team. "De la 5e place sur la grille, je me suis vite retrouvé au 4e rang et de cette position, je me suis hissé en tête de l’épreuve lors de dépassements aux Combes. Ensuite, j’ai creusé un petit écart qui m’a permis de décrocher ma première victoire lors du 3e meeting du championnat de France F4. Ecouter la Brabançonne devant le public belge massé sur le plus beau circuit du monde procure une sensation hors du commun. Voilà un souvenir gravé pour très longtemps dans ma mémoire."

Dans la course 2, programmée samedi elle aussi, le jeune Belge confirmait sa forme éblouissante. De la 10e position sur la grille liée à la règle des places inversées, Ulysse terminait au 3e rang au terme de plusieurs passes d’armes éblouissantes. Ce qui permettait à Ulysse d’engranger de nouveaux points très précieux au championnat.

Ce dimanche, De Pauw prenait cependant un départ moyen lors du 3e et dernier sprint. "Du 4e rang, j’ai reculé de quelques positions", regrettait le Brabançon. "Par la suite, un dépassement d’anthologie m’a permis de conquérir la 6e place puis j’ai décidé de sauvegarder cette position pour marquer quelques unités supplémentaires. Je suis ravi d'avoir inauguré mon palmarès en monoplace à l’occasion de mon premier meeting à Francorchamps."

Au général, Caio Collet occupe la tête avec 109.5 points devant Ulysse De Pauw (98) et Ugo de Wilde, autre pilote belge (95).