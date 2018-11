1700 km en mobil-home, 18h de trajet et 1000€ de budget : l'aventure de la famille Baltus à Valence

C’est en famille que Barry Baltus a effectué le dernier déplacement de sa saison à Valence. Si la majorité des pilotes se sont déplacés en avion, les Baltus ont opté pour le mobil-home. Près de 1700 kilomètres et 18 heures de trajet plus tard, Jean-Pierre, le papa de Barry n’était pas mécontent d’être arrivé. " Nous sommes venus en mobil-home pour que tout le monde puisse faire le déplacement. C’est la première fois que la maman de Barry nous accompagne. Nous avons tout fait en une traite. Nous n’avons jamais coupé le moteur !"

Pendant que ses parents se relayaient au volant, Barry, lui, dormait. " Je me suis endormi dès que je suis monté dans le mobil-home et je me suis réveillé quand on est arrivé sur le circuit ". Si le mobil-home n’est pas le moyen de transport le plus rapide, il permet néanmoins à toute la famille d’être présente. Chien compris. Budget : 1000 euros pour le week-end.