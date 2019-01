Yves Rutten, interdit au départ de la 2e étape, repartira après le jour de repos

Yves Rutten, Christophe Franco et Peter Convents n'ont pas été autorisés à prendre le départ mardi de la 2e étape du Dakar parce qu'ils avaient manqué trop de points de passage (obligatoires) au cours de la première étape. Ses débuts dans le Dakar n'auront pas été longs pour l'ingénieur Ford, qui a conçu et construit son camion lui-même.

"Mardi matin, on m'a dit 10 minutes avant le départ de la deuxième étape que je ne pouvais plus repartir parce que je n'avais pas pris assez de "waypoints" lors de l'étape de lundi", a expliqué Yves Rutten. "Le premier jour a été très difficile. Tout a commencé avec une boîte de vitesses défaillante qui rendait la traversée des dunes difficile. Mon coéquipier Peter Van Delm n'a pas tardé à avoir des problèmes de freins. Ensuite, nous sommes partis ensemble, jusqu'à ce que Peter ait des problèmes de transmission. Presque au même moment, mon camion s'est renversé. Dans l'obscurité, nous nous sommes d'abord assurés que Peter avait de nouveau un véhicule à quatre roues motrices pour que je puisse utiliser son camion pour ramener le mien sur ses roues. Sur le chemin du bivouac, le comité de course nous a contactés et nous a guidés par une route vers le bivouac. Nous nous sommes immédiatement mis au travail pour préparer les camions en vue de la deuxième étape. Le message que je n'avais pas le droit de prendre le départ a été une surprise. J'avais suivi les conseils de l'organisation et soudain, je n'avais plus le droit d'être au départ. Je vais profiter de la nouvelle règle et reprendrai le départ après le jour de repos (6e étape, le dimanche 13 janvier)."