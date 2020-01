Victoire de Peterhansel sur la 6e étape, Sainz reste en tête

Stéphane Peterhansel (Mini) s'est adjugé la sixième étape du Dakar 2020 dans la catégorie auto, longue de 477 kilomètres entre Ha'il à Riyadh, vendredi en Arabie saoudite. Le Français a devancé l'Espagnol Carlos Sainz (Mini), toujours leader du général, et le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Peterhansel, surnommé 'Monsieur Dakar' grâce à ses sept succès (six en moto, sept en auto), a bouclé l'étape en 4h27:17, terminant avec respectivement 1:35 et 3:22 d'avance sur Sainz et Al-Attiyah. C'est sa deuxième victoire d'étape en Arabie saoudite.

Sainz, deux victoires également, compte toujours une avance confortable au général. Al-Attiyah est 2e à 7:46, Peterhansel 3e à 16:18. Derrière, l'écart s'est creusé et le pilote local Yazeed Al-Rajhi, 4e de l'étape à 6:42 du Français, est également 4e du général (36:46).

Fabian Lurquin et son pilote français Mathieu Serradori (Century) ont pris la 5e place de l'étape, à 7:10 du vainqueur. Le Néerlandais Bernhard Ten Brinke et son copilote belge Tom Colsoul (Toyota) ont eux terminé 7e à 9:37 du Français. Mathieu Serradori et Lurquin sont 6e au général (50:19), Bernhard Ten Brinke et Colsoul 8e (1h12:56).

La caravane du Dakar observera samedi dans la capitale son unique journée de repos. Dimanche, la 7e étape, la plus longue du rallye, reliera Riyadh à Wadi Al Dawasir sur 546 km de spéciale.