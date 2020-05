Une édition 2021 du Dakar en préparation, Jean-Marc Fortin optimiste

Amaury Sport Organisation (ASO) travaille actuellement à la 42e édition du rallye-raid Dakar, qui sera organisée en janvier 2021. Le directeur de l'épreuve chef du concours, David Castera, a déclaré dans la presse française qu'un itinéraire via Google Earth est actuellement en cours de réalisation. "Un déroulement normal des événements", a déclaré Jean-Marc Fortin, directeur de l'équipe belge Overdrive Racing.

Fortin est convaincu qu'il y aura un autre Dakar l'année prochaine. "Personnellement, je pense que le Dakar sera organisé à la période habituelle, début janvier. Peut-être que ce sera un autre Dakar qui n'aura lieu qu'en Arabie Saoudite, je n'ai aucune information à ce sujet pour le moment. Les premiers préparatifs ont commencé sur Google Earth. Je peux vous rassurer et vous assurer que c'est la façon habituelle de travailler. Une fois ces contours tracés, ils commenceront à examiner le terrain fin juillet, début août, après quoi on pourra travailler sur un road book qui pourra être vérifié sur le terrain fin septembre, début octobre".

Vers une reprise fin juillet ?

Depuis le début du mois de mars et le déclenchement de la crise du coronavirus, toutes les compétitions sportives du monde entier ont été annulées ou reportées. Il n'en va pas autrement dans le sport automobile. "Heureusement, nous voyons de la lumière au bout du tunnel", dit Fortin. "Depuis un mois et demi, nous travaillons à nouveau, en tenant compte bien sûr des réglementations nécessaires. Les marchés chinois et brésilien sont à nouveau ouverts. La semaine prochaine, nous livrerons de nouvelles voitures".

La première course aura probablement lieu à la fin du mois de juillet. "J'ai eu un contact avec l'organisateur de la Baja Aragon ce matin. Il a bon espoir que sa course puisse se dérouler à la fin du mois de juillet. La Baja Aragon serait alors la première course au monde à être organisée depuis l'apparition du virus. Comme dans tant d'autres sports, le centre de gravité de notre calendrier se situera dans la deuxième partie du championnat. Sauf une ou deux annulations, nous pourrons toujours suivre un programme acceptable".