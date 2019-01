Tom Colsoul s'attend à un Dakar "difficile et excitant"

Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) s'apprête à disputer le Dakar 2019 tout auréolé de son titre de vainqueur de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain, décroché en octobre au rallye du Maroc avec le pilote polonais Jakub Przygonski. Le duo était cinquième l'année passée, son meilleur résultat au Dakar, et espère faire mieux cette année.

"L'ambition et l'espoir sont deux choses différentes", déclare Tom Colsoul. "Le Dakar 2019 sera le plus difficile depuis plusieurs années. L'espoir est de bien prester, l'ambition est de faire mieux que la 5e place de l'an dernier. On roule toute une saison en fonction du Dakar. Plus on dispute de rallyes, plus on arrive préparé au départ. Je ne sais pas trop où en est la concurrence. Jakub et moi seront au départ avec notre MINI à quatre roues motrices, alors que chez X-Raid, Peterhansel, Despres et Sainz piloteront un MINI Buggy à deux roues motrices. Nous savons que notre voiture est bonne. 70% du parcours se compose de sable et de dunes, c'est comparable à la première semaine de l'année passée. Il y avait alors eu pas mal de surprises. Maintenant nous aurons deux semaines comme cela. Chaque jour, quelque chose pourra se produire. Cela devient très difficile pour les concurrents. Je m'attends à une édition les plus difficiles et les plus excitantes du Dakar. Ce n'est pas parce que nous ne roulons plus que dans un seul pays que le rallye a perdu de sa valeur".