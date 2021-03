Après plus de vingt ans de "vie commune" et neuf titres mondiaux en rallye, Sébastien Loeb et Daniel Elena ont officialisé la fin de leur aventure mardi, une décision prise par Prodrive, qui alignait le buggy BRX Hunter de l'équipage franco-monégasque sur le dernier Dakar, en accord avec Sébastien Loeb.

Cette décision n'a pas du tout plu à Daniel Elena, qui a qualifié cette voiture "d'oignon, pas faite pour gagner. Cette équipe, elle est déstructurée, elle n'a rien gagné depuis le titre de Petter Solberg en WRC en 2003 !"

Ce mercredi, David Richards, le patron de l'équipe Prodrive, a répondu aux propos tenus par Daniel Elena et aux raisons qui ont poussé le team britannique à "remercier" le Monégasque.

"Sébastien Loeb n'a pas cessé d'être consulté à ce propos, car ce n'est évidemment pas une décision qui se prend à la légère, a précisé David Richards, contacté par le site spécialisé Dirtfish.com. Nous ne serions pas allés aussi loin si on s'était dit que Sébastien n'accepterait pas les conclusions auxquelles nous sommes tous venus. Il faut parfois regarder les choses objectivement et prendre des décisions difficiles. Le Dakar a beaucoup changé depuis qu'il est en Arabie Saoudite, ce n'est plus comme en Afrique ou même en Amérique du Sud. Il nécessite beaucoup d'expérience, beaucoup d'entraînement en termes de navigation. Quant aux performances de notre voiture, je rappelle que nous avons obtenu le meilleur résultat des rookies sur le Dakar, et Nani Roma (le coéquipier de Sébastien Loeb a terminé cinquième, ndlr) n'a pas perdu plus de deux minutes et trente secondes sur toute l'épreuve à cause de problèmes mécaniques. Je vous suggère donc de demander à Nani ou à Sébastien ce qu'ils pensent de cette voiture, plutôt qu'à Daniel."

Sébastien Loeb, désormais âgé de 47 ans, rêve d'ajouter le Dakar à son palmarès. Son meilleur résultat en cinq participations est une deuxième place, en 2017. Cette saison, il participera également au tout nouveau championnat de SUV électriques, l'Extreme E. Et là, il n'y a pas besoin de copilote...