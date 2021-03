Sébastien Loeb ne fera pas le Dakar 2022 avec Daniel Elena, le copilote avec lequel il a participé cinq fois au plus célèbre des rallyes-raid et été neuf fois champions du monde des rallyes, ont-ils annoncé récemment. Le champion français est revenu sur cette annonce.

"On pouvait s'y attendre, mais le Dakar 2021 a été compliqué pour nous. On s’engageait avec un team qui n’a pas d’expérience dans la discipline, le terrain était nouveau aussi et on ne le connaissait pas, ni moi ni mon copilote Daniel Elena. On utilisait aussi un nouveau système de navigation, comme une tablette électronique où on reçoit un code de déblocage le matin de l’épreuve, empêchant donc de se préparer. Prodrive a analysé dans le détail toute la technique, toute la mécanique, la communication, la logistique, l’assistance, etc. Ils ont aussi regardé le pilotage et la navigation. Je vais devoir me remettre en question sur mon pilotage car on a eu, par exemple, beaucoup de crevaisons. Il est apparu que la navigation était un de nos points faibles, on a perdu beaucoup de temps à cause de celle-ci. Avec ce système de tablette, on a perdu un peu notre osmose dans la voiture, il y a eu aussi de l’incompréhension. On doit avoir une capacité d’analyse immédiate tout en gardant notre rythme de course et en anticipant tous les pièges. Daniel a beaucoup travaillé la veille des épreuves dans le passé en préparant le road-book, sans doute plus que la moyenne. C’est ce qui lui a permis de se hisser pratiquement au niveau des meilleurs en termes de navigation afin d’anticiper les petites erreurs. Le système est devenu très pointu. Les professionnels de la discipline sont capables aujourd’hui de faire la différence", a indiqué Loeb aux Dernières Nouvelles d'Alsace.

"L’équipe va tenter de solutionner les problèmes d’organisation et de technique par exemple. De mon côté, je suis responsable de mon équipage, je me dois aussi de faire des efforts pour essayer d’optimiser le fonctionnement de celui-ci dans la voiture. Me séparer de Daniel était un choix difficile, mais qui s’imposait. J’étais persuadé qu’il fallait que je passe par là afin de me donner un peu d’air frais et de sortir de ma zone de confort. Le faire et l’annoncer a été très difficile. Je suis, dans le fond, une personne gentille et je n’aime pas faire du mal. Devoir dire à Daniel, mon pote, que j’ai envie de passer à autre chose, c’était un choix compliqué. Je n’ai peut-être pas utilisé les bonnes formes et je m’en excuse. Je pense avoir besoin de l’aide d’une personne professionnelle dans la discipline pour m’accompagner dans ma progression. Stéphane Peterhansel, par exemple, gagne beaucoup d’épreuves alors qu’il n’est pas forcément le plus rapide sur la piste, son expérience paie donc. Daniel et moi, on était un équipage de WRC dans un système complètement différent. Aujourd’hui, je pense que ça ne suffit pas. Je ne remets pas en cause son talent de copilote, surtout en WRC. Ca reste mon pote... Si on a envie de rouler ensemble en rallye, on le fera encore, en France ou en WRC par exemple", a aussi indiqué le nonuple champion du monde.

Le Français, qui sera engagé en Extrême E dès la semaine prochaine en Arabie Saoudite, a reçu de nombreuses candidatures, il prend son temps pour les analyser avant de trancher.