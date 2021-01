Sébastien Loeb enchaîne les galères sur le Dakar : Le voilà encore à l'arrêt, sans roue de secours

Sébastien Loeb était arrivé sur ce Dakar 2021 avec l'ambition de le remporter, mais on sait depuis longtemps qu'il n'en sera rien. La faute à une demi-heure perdue dès la première spéciale, à de multiples crevaisons, quelques casses, et une pénalité qui avait eu le don de l'énerver mercredi dernier...

La fin des galères ? Loin de là. Vendredi, Sébastien Loeb et Daniel Elena ont perdu plusieurs heures après avoir cassé un triangle. Mais pas que... "Même après huit heures dans le désert au milieu de nulle part, neuf crevaisons en trois jours, du jardinage et encore du jardinage, l’objectif reste toujours de gagner ce rallye un jour", soulignait alors, résolument optimiste, le nonuple Champion du Monde des Rallyes.

Après une journée de "repos" samedi, rebelote dimanche : casse d'un roulement, et à nouveau plus de six heures perdues à mécaniquer. "Finalement, nous sommes parvenus à réparer après une bonne séance de mécanique à quelques kilomètres de l'arrivée et à rejoindre le parc fermé. Encore une bonne journée "galère", mais cela fait partie de l'apprentissage de la voiture", tweetait alors, toujours assez enthousiaste, Sébastien Loeb.

Ce lundi matin, l'équipage français a repris la route avec une seule roue de secours... Leur deuxième crevaison de la journée a donc, logiquement, provoqué l'immobilisation du Hunter de l'équipe Bahrain Raid Extreme. Sébastien Loeb et Daniel Elena doivent donc attendre l'assistance, mais comme le soulignait le copilote monégasque ce matin, le camion d'assistance est lui aussi tombé en panne !

Suite des aventures de Sébastien Loeb et Daniel Elena dans le désert au prochain épisode, sans doute tard dans la nuit saoudienne ce lundi...