Mike Horn, le grand écart de l'Arctique au Dakar

Pour la première fois de son histoire, le Dakar se déroule cette année en Arabie Saoudite.

Avec au départ un équipage particulier, celui du véhicule 403. Ce qu'on appelle un SSV, un Side by side vehicle, à mi-chemin entre un quad et un buggy, un véhicule piloté par Cyril Despres, multiple vainqueur du plus célèbre des rallye raids. Et à ses côtés, dans le siège du co-pilote, l'aventurier Mike Horn, une présence très controversée. Et pour cause, Mike Horn, explorateur ultra-médiatisé est un fervent défenseur de l'environnement.

Il y a quelques semaines, il terminait une expédition de près de 3 mois en région arctique avec Borge Ousland, son acolyte norvégien habituel dans ce genre de projet. Leur but, se rendre sur le terrain pour attester du réchauffement climatique et profiter de leur notoriété pour alerter l'opinion publique.

Cela ne sert à rien d'arrêter tout ce qu'on fait

Depuis plus de 20 ans, Mike Horn repousse sans cesse les limites de l'exploration: en très haute altitude, en milieu polaire, sur les océans.

Chaque fois à pied, à skis, en voilier, en rafting ou en hydrospeed. Toujours en tous cas de façon respectueuse de l'environnement.

Et donc, moins d'un mois après sa dernière expédition le voir au départ d'un rallye raid, dans une voiture à combustion en plein désert, a quelque chose de terriblement contradictoire. Ce que n'ont d'ailleurs pas manqué de lui faire remarquer ses détracteurs qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux.

C'est que Mike Horn est un aventurier à part: présentateur d'émission de télé réalité, conférencier très sollicité mais aussi businessman averti soutenu par des multinationales. Dont un célèbre fabricant de boisson énergétique qui lui a proposé cette aventure sur le Dakar. Face à la critique, le sud africain a été obligé de se défendre: "Notre voiture est plus petite, elle utilise moins d'essence et a moins d'impact sur la nature " s'est-il justifié. Avant d'ajouter: "Je ne suis pas quelqu'un qui dit aux gens qu'ils doivent arrêter de vivre mais plutôt changer leur manière de vivre. Cela ne sert à rien d'arrêter tout ce qu'on fait. On ne va pas arrêter de voler, de se déplacer mais on peut le faire d'une manière un peu plus durable."

En attendant, la crédibilité de l'explorateur et la force de son message ont fondu, comme neige au soleil