Le Dakar à un tournant de son histoire ?

Le Dakar est né le 26 décembre 1978, place de la Concorde à Paris. Il est né de l'esprit d'un aventurier français, Thierry Sabine, qui en a eu l'idée après s'être perdu dans le désert, seul à moto, lors de l'ancêtre du Dakar, le rallye Côte D'Ivoire - Côte d'Azur. En 1978-79 donc, première édition, du 26 décembre au 14 janvier. Il s'appelle Paris-Dakar, traverse toute la France, la Méditerranée, l'Algérie avec le désert du Ténéré, le Niger, le Mali et le Sénégal pour arriver à Dakar. Les concurrents sont majoritairement français, italiens et du Benelux.

Panel de concurrents plus international aujourd'hui, toujours avec le même objectif ! Mais cette année, pour la première fois en 41 éditions, le Dakar se dispute dans un seul pays : le Pérou. Avec dès lundi une première étape dans les dunes sous 40 degrés... Il est loin le temps où les équipages s'élançaient pour une longue liaison de Paris vers la Méditerranée, direction l'Afrique, sous la neige et la pluie.

Cette année, pour des questions d'austérité, Chili, Argentine et Bolivie l'ont refusé : trop cher. Il n'y aura donc que 10 étapes au Pérou. 70% de sable, le Dakar le plus court de l'histoire mais pas le moins intéressant sportivement : beaucoup de navigation, d'endurance et d'efforts physiques, un niveau sportif très relevé avec beaucoup d'équipages professionnels.

Rappelons enfin que le dernier Dakar en Afrique a été annulé en 2008 suite aux menaces d'Al-Qaïda. Il s'est alors exilé en Amérique du Sud. L'épreuve est cependant loin d'être morte. Elle cherche à se renouveler, et pourquoi pas avec un retour en Afrique dans un futur proche ? L'Africa Eco Race, sorte de Dakar amateur, y est organisé depuis 11 ans sans incidents... mais il n'a pas la même vitrine médiatique que le vrai Dakar et donc pas le même niveau de risques terroristes.