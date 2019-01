Le Dakar 2019 en chiffres

L'édition 2019 du rallye-raid Dakar, disputée du 7 au 17 janvier au Pérou, en chiffres:

0: le nombre de victoire en rallye-raid de Sébastien Loeb, indétronâble champion du monde des rallyes WRC entre 2004 et 2012 mais bien moins souverain dans cette nouvelle discipline depuis ses débuts en 2015.

1: pour la première fois de l'histoire, le Dakar n'aura lieu que dans un seul pays, le Pérou.

4: le nombre de participations de Sébastien Loeb, dossard 306, qui avait terminé 9e en 2016 (quatre victoires d'étapes) et 2e en 2017 (5 victoires d'étapes).

13: le seul numéro de dossard jamais attribué. Question de superstition.

13 (bis): le record de victoires sur le Dakar, détenu par Stéphane Peterhansel. Le Franc-Comtois a gagné sept fois en auto et six fois en moto.

16: l'âge du plus jeune du Dakar, le Néerlandais Mitchel van den Brink, mécanicien de course. Le plus jeune participant de l'histoire.

17: le nombre de femmes engagées, un record depuis 2009. Deux équipages 100% féminin sont de la partie.

17 (bis): le nombre de succès d'affilée du constructeur autrichien KTM en moto. Série entamée en 2001 et toujours en cours.

24: le nombre de concurrents morts durant un Dakar, du motard français Patrick Dodin lors de la 1re édition, en 1979, au motard polonais Michal Hernik en 2015.

61: le nombre de nationalités représentées lors de l'édition 2019. Le plus gros contingent, comme chaque année, est français.

77: l'âge du doyen, le Japonais Yoshimasa Sugawara, dont la première participation remonte à 1983. Le pilote camion (Hino) ne détient pour autant pas le record: le plus vieux concurrent de l'histoire a 81 ans, le Français Marcel Hugueny en 1995.

334: le nombre de véhicules engagés. Le record date de 1988, avec 603 véhicules engagés.

450: le nombre de kilomètres de la plus longue spéciale auto chronométrée, entre Tacna et Arequipa, le vendredi 11, juste avant la journée de repos.

1.900: officiellement, le nombre de journalistes accrédités sur l'ensemble de la course, pour 34 nationalités.

5.600: le nombre de kilomètres du parcours pour les autos, dont 2.956 de spéciales, c'est-à-dire de parties chronométrées.

7.000: le nombre de repas servis par jour sur le bivouac.

9.000: le nombre de policiers, gendarmes et militaires mobilisés sur le parcours pour assurer la sécurité.