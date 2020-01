Le Botswanais Branch vainqueur de la 2e étape en moto, Sunderland prend la tête

Le Botswanais Ross Branch (KTM) s'est imposé lundi en moto lors de la deuxième étape du Dakar, entre Al-Wajh et la ville futuriste de Neom en Arabie saoudite, au terme de 367 km de spéciale. Sam Sunderland (KTM) prend la tête au général.

Branch s'adjuge ainsi la première étape de sa carrière au Dakar pour sa deuxième participation. Il avait été élu meilleur rookie l'an dernier (13e au général) pour ses débuts dans le rallye-raid. Lundi, il a devancé d'1 minute et 24 secondes le Britannique Sam Sunderland (KTM), nouveau leader du général, et de 2 minutes et 2 secondes le Chilien Pablo Quintalina.

Le tenant du titre, l'Australien Toby Price (KTM), victorieux la veille de la première spéciale, et qui devait ouvrir la route en premier, termine 15e de l'étape. Il recule à la 9e place du général.

L'étape a été marquée par la chute et l'abandon du Bolivien Daniel Nosiglia Jager, 11e l'an dernier. Son aventure saoudienne s'est terminée au km 141 après une lourde chute. Victime d'un léger traumatisme crânien, selon les premières informations, le pilote Honda a été évacué par le service médical.

Mardi, la troisième étape du Dakar, emmène les pilotes sur une boucle de 489 km autour de Neom, dans le nord de l'Arabie saoudite.

Il n'y a pas de Belges en catégorie moto.