La plupart des anciens vainqueurs et Loeb au départ du 41ème Dakar

Un seul pays mais un plateau complet. Avec des noms tels que Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Cyril Despres, Nani Roma, Carlos Sainz, Giniel de Villiers ou encore Nasser al-Attiyah, l'édition 2019 du Dakar (du 6 au 17 janvier) a fait le plein côté concurrents à défaut d'avoir pu dépasser les frontières sableuses du Pérou.

Car la 41ème édition du Dakar aura lieu pour la première fois de son histoire dans un seul pays. Du fait, entre autres, des politiques d'austérité qui touchent l'Amérique du Sud.

Exit donc la Bolivie et l'Argentine (2018), le Paraguay (2017) ou le Chili (2015), seul le Pérou est resté fidèle au célèbre rallye-raid.

"Ce ne sera pas un Dakar au rabais", a promis néanmoins le directeur de la course Etienne Lavigne.

"C'est une édition hors norme. Il va falloir affronter des terrains difficiles qui exigent une très bonne préparation physique. La dune, le sable, ce sont des environnements très techniques", explique-t-il.

Il y a 334 véhicules inscrits (167 motos et quads, 126 voitures dont 30 en catégorie SxS et 41 camions), 534 pilotes et copilotes de 61 nationalités, dont 18 Belges. 135 pilotes et copilotes répartis sur 97 véhicules participent pour la première fois. Le navigateur du camionneur néerlandais Martin Van Den Brink, son fils Mitchel, 16 ans, est le plus jeune. Il y a 19 dames, dont deux équipages complets. Une première depuis 2009.

Au menu : 5000 kilomètres dont 3000 de spéciales pour un rallye 100% Pérou mais, surtout, 70% sable.

"Avec le sable, on plonge au coeur de l'ADN du Dakar. A l'origine, la mythologie du Dakar, c'est le Sahara, ses dunes, ses grands cordons de sable. Là, on est au coeur du sujet, a assuré Lavigne. La géographie péruvienne, c'est une grande plaine côtière coincée entre le Pacifique et la Cordillère. Ca promet dix jours extrêmement exigeants pour tous les concurrents car ce sera plus court, plus dur. Plus exigeant aussi puisqu'il y a moins de temps pour faire la différence."

Pour s'imposer à Lima le 17 janvier, il faudra en effet "savoir passer les dunes" mais aussi repousser une concurrence serrée après un programme "très technique".

La plupart des récents vainqueurs seront de la partie : les Espagnols Carlos Sainz (2010, 2018) et Nani Roma (2014), le Qatari Nasser al-Attiyah (2015), le Sud-Africain Giniel de Villiers (2009) ainsi que les Français Stéphane Peterhansel (13 victoires entre 1991 et 2017, 6 en moto et 7 en auto) et Cyril Despres (2005, 2007, 2010, 2012, 2013 en moto).

Tout comme Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes mais jamais sacré au Dakar. En trois participations remarquées, le Français a comme meilleur résultat sa 2ème place de 2017. Il aura à cœur de se racheter après son abandon dès la 5ème étape l'an dernier, planté dans le désert péruvien.

A la suite du retrait de Peugeot, il revient en tant que pilote privé et avec le rêve de devenir le premier indépendant à s'imposer depuis Jean-Louis Schlesser en 2000.