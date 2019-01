Jean-Marc Fortin, patron du team belge Overdrive, vise la victoire au Dakar

Le team belge Overdrive Racing de Jean-Marc Fortin sera présent en nombre sur le Dakar 2019, avec 102 personnes au total. Parmi celles-ci, deux anciens vainqueurs du Dakar : le Qatari Nasser Al-Attiyah et le Sud-Africain Giniel De Villiers. Le Néerlandais Bernhard Ten Brinke sera le 3ème pilote officiel de l'écurie de Jean-Marc Fortin, qui enverra huit autres voitures au Pérou. Au total, cela fait 11 Toyota et deux camions qui prendront le départ le 7 janvier à Lima.

"Nos ambitions sont claires, dit Jean-Marc Fortin. Nous avons travaillé toute l'année pour cette course. Nos voitures sont meilleures que l'an dernier, où nous avons placé deux voitures sur le podium. Notre objectif est maintenant de gagner le Dakar. Outre les trois voitures officielles, il y a les huit voitures des pilotes privés, notamment Erik Van Loon, Vladimir Vasilyev et Ronan Chabot. Nous sommes prêts pour une belle aventure. Nous avons beaucoup investi pour que ça réussisse. C'est peut-être le bon moment pour remporter le Dakar. Nasser Al-Attiyah sera notre leader, mais il ne faut pas oublier Ten Brinke, qui avait dû abandonner à deux jours de l'arrivée l'an dernier, alors qu'il luttait pour la 2ème place. Mais la course sera plus que jamais ouverte avec, face à nous, les buggy's de Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Cyril Despres. Et également Sébastien Loeb qui sera au volant d'une Peugeot privée. A nous de saisir notre chance".