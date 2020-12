Jacky Ickx et sa victoire au Dakar 1983 avec Claude Brasseur : "Un moment inoubliable"

Jacky Ickx sur le Dakar avec Brasseur : "Il nous a dirigés brillamment" - Moteurs - 22/12/2020 Ce mardi l'acteur français Claude Brasseur s'en est allé à l'âge de 84 ans. Visage bien connu du cinéma français, il a également laissé sa trace dans le monde du sport automobile en remportant le Dakar 1983 aux côtés de notre Jacky Ickx national à bord d'une Mercedes 280 GE. Aujourd'hui, l'ancien pilote belge se souvient avec mélancolie de cette belle aventure avec son grand ami. Une aventure qui avait débuté un peu par hasard. "Cela a commencé de manière tout à fait inattendue. A cette époque, il sortait de ce film formidable qui est 'La Boum'. Un jour, nous avons regardé les premières images du Dakar et on s'est dit que c'est quelque chose que l'on ferait bien ensemble. A ce moment-là, nous étions tous les deux dans l'inconnu." "Cette rencontre a provoqué six années d'un beau rêve, d'une découverte d'autres horizons, d'un Continent que nous ne connaissions pas et de pays dont nous n'avions jamais rêvé" se souvient Jacky Ickx. Après leur première tentative manquée en 1981 avec Citroën et une cinquième place en 1982, les deux hommes sont donc parvenus à décrocher cette épreuve mythique. "Je me souviens bien de ces nombreuses victoires d'étape où il nous a joliment dirigés dans les bancs de sable sans visibilité et avec cette lecture très professionnelle du guide routier. Il a été brillant à tout moments sur les dangers. Nous avons vécu des moments inoubliables. Oui, Claude était définitivement mon complice."