Il y a 20 ans, Jutta Kleinschmidt devenait la seule femme à remporter le Dakar

Victoire de Jutta Kleinschmidt au Dakar 2001 - Dakar - 13/01/2021 C'est l'histoire de Jutta Kleinschmidt, une fille passionnée de mécanique et d'aventure. Ingénieur de formation, c'est derrière un écran d'ordinateur chez BMW que l'Allemande entame sa carrière professionnelle. En parallèle Jutta parcourt le monde au guidon de sa moto tout terrain, un sport qu'elle a découvert à l'âge de 18 ans.En 1988 elle se lance dans l'aventure Dakar, la course de rally-raid la plus difficile au monde. Elle se débrouille sur 2 roues mais après quelques participations à moto elle décide de changer de catégorie, c'est en auto que Kleinschmidt sera la plus performante.Après une première expérience en 95 sur le Dakar, elle rencontre Jean-Louis Schlesser qui lui confiera le volant d'un de ses buggys. En 97, l'Allemande signe ses premiers scratches sur l'épreuve et attire l'attention de Mitsubishi, marque avec laquelle elle décrochera le plus beau succès de sa carrière. En 2001 Kleinschmidt devient la première à remporter le Dakar, aujourd'hui encore elle est la seule femme à avoir gagné l'épreuve.