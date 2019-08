Fernando Alonso se concentrera ces prochains mois sur la préparation du Dakar 2020

Après une campagne 2018-2019 couronnée de succès en WEC, avec notamment une victoires aux 24 Heures du Mans et un titre de Champion du Monde à la clé, l'Espagnol Fernando Alonso et Toyota Gazoo Racing vont se retrouver dans les mois à venir pour une série d’essais sur le Toyota Hilux, la voiture appelée à participer au prochain Dakar.

Le double Champion du Monde de Formule 1, qui a abandonné son volant en F1 à la fin de la saison 2018, souhaite élargir à de nouvelles disciplines une carrière déjà bien remplie. Ces cinq prochains mois, il va entreprendre un programme d’entraînement intensif au volant du Toyota Hilux à travers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, afin de se familiariser avec les rigueurs et la complexité du rallye raid.

"Je suis vraiment heureux de poursuivre l’aventure avec Toyota Racing, souligne l'Espagnol dans un communiqué. Nous avons accompli tant de choses ensemble depuis que j’ai piloté pour la première fois une Toyota en novembre 2017 : deux victoires consécutives au Mans, le Championnat du Monde d’Endurance pour l’équipe et le titre des pilotes avec mes coéquipiers Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. En début d'année, j’ai goûté au rallye tout-terrain, une expérience qui m’a bien plu et que je souhaite prolonger. Je savais qu’elle serait radicalement différente et qu’il y aurait beaucoup à apprendre, mais je me suis senti super bien sur le Hilux. Il m’a donné une telle confiance, et tellement vite, que je m’améliorais à chaque tour. J’ai vraiment hâte d’entamer l’entraînement des prochains mois, d’apprendre à connaître le Hilux et de travailler avec l’équipe. J’ai toujours dit que j’étais en quête de nouveaux challenges dans d’autres disciplines et j’ai trouvé là une équipe fantastique pour le faire."

Âgé de 38 ans, Fernando s’essaiera aux déserts sud-africains du 20 au 23 août, avant une première participation hors compétition à la Harrismith 400, cinquième manche des Cross Country Series d’Afrique du Sud, les 13 et 14 septembre.

L’édition 2020 marquera également un nouveau chapitre de l’épreuve puisqu’après dix ans de succès en Amérique du Sud, le Rallye Dakar prendra ses quartiers en Arabie Saoudite – une première depuis sa création en 1978.