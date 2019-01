Fabian Lurquin vise un top 10, Prévot un top 20, Gotlib au départ pour la 30ème fois

Dix-huit Belges disputeront l'édition 2019 du Dakar pour un périple qui se déroulera pour la première fois dans un seul pays, le Pérou. Six voitures et quatre camions, mais aucune moto, concerneront la Belgique au départ de l'épreuve le 7 janvier à Lima.

Parmi les voitures, le Liégeois Fabian Lurquin qui n'était plus venu depuis 2014, arrive avec pour associé le Français Mathieu Serradori (Buggy). Ils avaient remporté l'Africa Eco Race l'an dernier.

"Je suis content de disputer une fois de plus le Dakar", a confié Fabian Lurquin qui en sera à sa 8ème participation. "Cela fait trois ans que je suis avec Mathieu et cela va sans cesse de mieux en mieux avec un podium dans la Silk Way, la victoire à l'Africa Eco Race et maintenant une participation au Dakar. Nous visons un top 10 et si tout va pour le mieux un classement plus proche du top 5. Nous avons appris à nous connaître pour instaurer des automatismes. La voiture aussi a évolué. Au niveau budget, nous ne savons pas rivaliser avec les grosses écuries, mais question fiabilité et efficacité, notre voiture peut jouer un rôle", a ajouté encore Lurquin dont le meilleur résultat au Dakar remonte à 2007 avec une 16ème place comme co-pilote de l'Espagnol José Luis Monterde (BMW).

Charly Gotlib, ancien combattant du Dakar puisqu'il en sera à sa 30ème édition, a échangé ses robustes camions contre un buggy Can-Am, qu'il partagera avec le Français Claude Fournier. "Nous roulerons sur une sorte de quad pour deux personnes. C'est un véhicule léger pour rouler dans le sable et les dunes. Avec 70% de ce profil sur ce Dakar, c'est la voiture idéale. Claude a été champion du monde l'an dernier dans cette catégorie. Nous ne nous connaissons pas encore très bien, mais cela va venir", a confié Charly Gotlib, 59 ans. "Il a été sur la touche plus d'un an après une grave maladie. Nous visons un top 10 dans notre catégorie, et pourquoi pas un top 5 si tout va bien".

Stéphane Prévot est également "marié" à un Français, Philippe Gache (buggy) au sein d'une écurie chinoise de pointe avec Han Wei (Buggy SMG) avec l'ambition d'intégrer le top 20. "Co-pilote dans un rallye et navigateur dans un rallye-raid, ce sont deux jobs différents", souligne Stéphane Prévot, ancien copilote de François Duval en WRC. "J'ai l'expérience des rallyes, physiquement je suis bien, mais la navigation est quelque chose auquel je dois m'habituer. Mais je suis demandeur. Déjà l'an dernier, je voulais le faire, mais cela n'a pas été le cas. Han Wei est une équipe de pointe. Dans l'absolu, le buggy a le potentiel pour finir dans le top 10, mais pour nous c'est peut-être un peu trop haut. Cela fait un moment que Philippe n'a plus couru le Dakar. On y va aussi pour le plaisir. Finir entre la 15ème et la 20ème place, ce serait beau. Entre la 10ème et la 15ème, ce serait génial."