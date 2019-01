Dix-huit Belges engagés sur le Dakar 2019, au Pérou

Dix-huit Belges étaient dimanche au départ de la 41e édition du Dakar, parmi les 541 participants, répartis dans 334 véhicules, soit 137 motos, 26 quads, 130 voitures, dont 30 en catégorie side by side (SxS) et 41 camions. La première étape chronométrée est prévue ce lundi après-midi.

C'est le onzième Dakar sud-américain, mais le premier confiné dans les frontières d'un seul pays, en l'occurrence le Pérou.

La caravane s'est d'ailleurs élancée depuis Lima, la capitale aussi peuplée que la Belgique, ou presque, qui sera aussi le terminus de l'épreuve, le 17 janvier.

Dix étapes seront disputées en onze jours. La journée de repos est prévue le samedi 12 janvier à Arequipa. Les dunes et le sable représentent 70 % du menu quotidien. Mais la grande nouveauté concerne les concurrents et équipages contraints à l'abandon les premiers jours, qui pourront réintégrer la course après la journée de repos..

Parmi les dix-huit Belges on épinglera en particulier Tom Colsoul, le navigateur du Polonais Jakub Przygonski (MINI John Coopers Works), avec lequel il vient de remporter la Coupe du monde des rallyes tout-terrain.

Cinquième l'année passée, le duo espère faire mieux cette année.

L'ecurie belge Overdrive Racing aligne onze voitures dont trois Toyotas officielles confiées aux anciens lauréats Nasser Al-Attiyah et Giniel de Villiers, ainsi qu'au rapide Néerlandais Bernhard Ten Brinke.

Stéphane Henrard (Dunbee) qui a terminé trois fois dans le top 10, est de retour après trois ans d'absence, comme copilote de Gatien Du Bois, qui a obtenu sa plus belle victoire contre un cancer des os, au prix d'une amputation.

Un film sur leur course sera d'ailleurs réalisé, afin de faire comprendre qu'il y a encore toute une vie après le cancer.

Henrard entend aussi soutenir et promouvoir Kid Cancer, une association qui lutte pour que les enfants atteints par la maladie soient traités autrement que les adultes.

La première étape de ce lundi après-midi se dispute sur la distance de 331 kilomètres entre Lima et Pisco, dont 84 de spéciale.