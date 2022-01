Dakar : Guillaume de Mévius remporte sa première étape dans un Dakar en SSV 3

Guillaume de Mévius (OT3) a bien rebondi après sa déconvenue de dimanche, lundi sur les pistes du Dakar. Parti de la 39e position des SSV 3 (proto légers) après avoir terminé l'étape à plus de six heures du premier et avoir écopé d'une pénalité de dix heures, après avoir dû être aidé par son assistance, notre compatriote est passé en tête à tous les points de passage et a devancé l'arrivée des 338 km Francisco Lopez Contardo (Can-Am) de 4:18. Le Chilien est le nouveau leader. Il compte 7:22 d'avance sur le Suédois Sebastian Eriksson, troisième lundi.