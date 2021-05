Nous vous l'indiquions mercredi : Sébastien Loeb a choisi Fabian Lurquin pour prendre place dans son baquet de droite en rallye-raid. Le copilote belge succède donc à Daniel Elena.

"Je suis ravi. Je voulais faire de cette passion un métier, c'est le cas maintenant. Ce sera avec le plus grand pilote de l'histoire du rallye dans une équipe pro qui a déjà fait ses preuves dans toutes les autres disciplines. Un rêve devient réalité. Cette collaboration avec Loeb, c'est exceptionnel. Je ne pouvais pas rêver mieux d'autant que, si je regarde les différents ténors de la discipline, au niveau du caractère, son image colle assez bien à la réalité. C'est une personne directe, honnête. Le peu de temps passé avec lui me conforte dans l'idée qu'il est possible de former un bel équipage, au-delà du côté professionnel aussi", a détaillé Fabian Lurquin, contacté par nos soins.

Comment le partenariat s'est-il mis en place ? "L'équipe Prodrive avait effectué un premier tri dans les candidats possibles. Loeb a lui-même effectué une sélection dans cette liste. Il n'y avait plus que deux noms : Xavier de Soultrait (ndlr : un pilote moto de 33 ans) et moi. J'ai effectué un test avec Loeb à Dubaï, c'était dans un SSV. Le parcours n'était pas très compliqué en termes de navigation, le but était surtout de vérifier l'entente dans la voiture, la fluidité de la communication et de savoir si on pouvait travailler ensemble dans les années à venir. Je suis sorti de la voiture positivement étonné par sa facilité à réagir aux indications données. On était dans des dunes avec une petite voiture. Le but n'était pas de me montrer à quel point il est bon, je connais déjà la réponse de toute façon."

Chez les Lurquin, le rallye-raid est une histoire de famille : "Mon père Jean-Marie est monté sur le podium du Dakar à l'époque, mais il n'a pas ramené l'ultime coupe. Mon objectif est celui-là naturellement. Je me sens un peu responsable mandaté par la famille pour aller chercher ce titre. Le rallye-raid, c'est toute ma vie. J'ai suivi mon père à travers la télévision. De mon côté, je roule depuis 2004. C'est une passion, une grande partie de ma vie. Ca permet de visiter de nombreux pays, de rencontrer plein de monde et de vivre des émotions de victoire. Mes points forts ? Je suis sérieux, travailleur et je pense avoir un cerveau assez vif."

"Je n'ai pas encore de calendrier précis pour la suite, mais l'objectif c'est donc le prochain Dakar avec toute la préparation qui va autour. J'imagine trois courses et des semaines de tests. Avant cela, je vais travailler physiquement et sur différents aspects de la navigation afin de me perfectionner encore pour mettre toutes les choses de notre côté. Mon but, c'est d'aider Loeb à gagner son premier Dakar", a conclu Fabian Lurquin.