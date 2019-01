Dakar : De Soultrait remporte l'étape en moto, le leader Barreda Bort abandonne

Xavier de Soultrait a décroché la troisième étape du Dakar 2019. Au guidon de sa Yamaha, le Français a signé le meilleur temps entre San Juan de Marcona et Arequipa, ce mercredi au Pérou. Il a devancé, après 798 km, dont 331 de spéciale, le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) pour quinze petites secondes. Leader au matin de cette troisième étape, l'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda) a dû abandonner, tout profit pour Quintanilla, désormais aux commandes du général.

Xavier de Soultrait, avec un temps de 4h07:42, a donc devancé Quintanilla de 0:15 et l'Argentin Kevin Benavides (Honda) de 2:37 pour remporter sa première étape du Dakar. L'Autrichien Matthias Walkner (KTM) et l'Américain Ricky Brabec (Honda), respectivement premier et deuxième mardi, ont terminé à plus de 20 minutes du vainqueur du jour.

Au général, Quintanilla compte 11:23 d'avance sur Quintanilla et 12:12 sur le Britannique Sam Sunderland (KTM), 5e du jour. Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), a fini 4e de l'étape et pointe également à la 4e place générale, à 13:29 de Quintanilla.

Jeudi, les pilotes motos s'élanceront en direction de Moquegua pour une étape longue de 511km, dont 351 de spéciale.