Dakar - 8e étape : Le leader Cornejo brille en motos, Al-Attiyah reprend du temps en autos

Jose Ignacio Cornejo Florimo a remporté la 8e étape du Dakar, dans la catégorie motos, entre Sakaka et Neom, lundi en Arabie saoudite. Nasser Al-Attiyah a fait de même en catégorie autos et a gommé près de la moitié de son retard sur Stéphane Peterhansel.



Le Chilien, au guidon de sa Honda, a parcouru les 375 kilomètres de la spéciale, seconde partie de l'étape marathon débutée dimanche, dans un temps de 3h08:40. Il a devancé l'Australien Toby Price (KTM) de 1:05 et l'Américain Ricky Brabec (Honda) de 2:50.

Leader du général "motos" avec une toute petite seconde d'avance au départ, Cornejo a donc conforté son avance sur Price, sur qui il a désormais un matelas d'une minute et six secondes. Quatrième de l'étape à 3:46 du vainqueur, le Britannique Sam Sunderland (KTM) est 3e du général à 5:57.

Quatrième du général lundi matin, le Français Xavier de Soultrait a été contraint à l'abandon. Le pilote Husqvarna, en tête du rallye à l'issue de la 4e étape, a chuté au km 267 de la spéciale. "Il a été pris en charge par le service médical de la course et transporté par hélicoptère, conscient, à l'hôpital de Tabuk pour y passer un bilan radiologique complet", a écrit l'organisation.



5e scratch en 8 jours pour Al-Attiyah

En autos, le pilote qatarien a parcouru les 375 kilomètres de la spéciale, seconde partie de l'étape marathon débutée dimanche, dans un temps de 2h56:56.

C'est déjà le cinquième succès pour Al-Attiyah sur ce Dakar 2021, le 40e temps scratch de sa carrière. Il a repris près de trois minutes au général sur Peterhansel (Mini), 3e du jour à 3:03. 'Monsieur Dakar' a vu son matelas se réduire à 4:50 sur le vainqueur du jour alors qu'il reste quatre étapes à disputer.