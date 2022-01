Dakar 2022 : un pilote blessé et rapatrié après l'explosion de son véhicule

Un pilote français du Dakar 2022, blessé jeudi à une jambe par l'explosion de sa voiture près de Jeddah (centre ouest), a été opéré en Arabie saoudite et doit être rapatrié en France, a annoncé samedi l'organisation du rallye-raid tandis que les autorités saoudiennes ont écarté la piste d'un acte "criminel".

Les organisateurs avaient auparavant expliqué qu'ils n'excluaient pas un "acte malveillant" et, selon un journaliste de l'AFP, la sécurité a été largement renforcée autour du bivouac du rallye-raid.

Mais dans un tweet, le ministre de l'Intérieur saoudien a écarté tout "soupçon d'ordre criminel" pour expliquer cet "accident". Selon lui, cinq Français étaient dans cette voiture d'assistance dont "un a été hospitalisé et est dans un état rassurant".

"Le pilote de la voiture a été grièvement blessé à la jambe et a dû subir une opération. Son état est en cours d'amélioration (...). Son véhicule avait été brutalement arrêté par une soudaine explosion dont l'origine est toujours inconnue à ce stade. La police saoudienne s'est immédiatement rendue sur place et a commencé ses investigations, n'écartant aucune possibilité, y compris celle d'un acte malveillant", selon le communiqué de l'organisateur ASO publié avant le tweet des autorités saoudiennes.

Le directeur de la course David Castera a précisé dans un entretien à francetvinfo.fr que le pilote était Philippe Boutron, 61 ans. Il participe à son neuvième Dakar et est président du club de football de l'US Orléans (3e div.). Les organisateurs n'ont pas donné plus de détail sur la gravité de ses blessures.