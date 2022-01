Giniel de Villiers (Toyota) avait été sanctionné pour avoir effectué une manœuvre dangereuse vis-à-vis d'un motard lors de la deuxième étape du rallye lundi et avoir ensuite continué sa route.

Toyota Gazoo Racing a obtenu gain de cause en appel pour faire appel des cinq heures de pénalité infligées au Sud-Africain Giniel de Villiers qui revient 4e au général, au pied du podium, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Giniel de Villiers reculait ainsi de la 4e à la 38e place au classement général, à près de 6 heures du leader, son coéquipier chez Toyota Gazoo Racing, le Qatarien Nasser al-Attiyah.

Déjà sanctionné de cinq minutes de pénalité pour un accrochage avec un motard chilien qu'il avait percuté lors de la première étape, le Sud-Africain avait échappé de peu à l'exclusion.

Le voilà désormais, au soir de la 6e étape, à nouveau 4e au général à 51 minutes et 56 secondes de Nasser al-Attiyah, mais à 1 minute et 29 secondes seulement de la 3e place occupée par le Français Sébastien Loeb et Fabian Lurquin.