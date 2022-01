Résultat : une décevante 38e place à l'arrivée à 33:34 de Carlos Sainz . Le duo franco-belge demeure deuxième du classement mais accuse désormais un retard de 37 minutes et 40 secondes sur le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) et sont désormais sous la menace de la Toyota de l'Argentin Lucio Alvarez qui suit à 4 minutes et 26 secondes.

"Aujourd'hui a été une journée très difficile, où notre rallye aurait même pu être terminé", a déclaré Lurquin. "Heureusement, ce ne fut pas le cas et, malgré cette perte de temps, nous restons deuxièmes au classement."

"Avec encore 250 kilomètres à parcourir (avec seulement deux roues motrices) et beaucoup de dunes, ce n'était pas un cadeau, je peux vous le dire", a-t-il encore avoué. "Mais nous avons fait de notre mieux. Cela se présentait mal quand le moteur a calé dans les dunes. Mais après sept minutes, nous avons pu repartir et atteindre l'arrivée par nos propres moyens. D'un côté, c'est une mauvaise journée. D'un autre côté, nous sommes toujours dans la course et à la deuxième place. Demain est un autre jour et nous allons essayer de rattraper le temps perdu. Le Dakar dure encore dans neuf jours. Rien n'est joué."