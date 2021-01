Dakar 2021 : Sainz enlève la 6e étape, Peterhansel reste leader

Carlos Sainz (MINI John Cooper Works) a remporté en catégorie autos la 6e étape du Dakar, qui a relié Al-Qaisumah et Haïl, en Arabie Saoudite vendredi sur 689 kilomètres dont 348 chronométrés. L'Espagnol, qui a décroché sa 38e victoire d'étape sur le Dakar, a devancé de 4:03 le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) et de 7:16 le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing).

Le Français Stéphane Peterhansel (Mini,) a terminé au pied du podium, 4e à 7:34 de Sainz. Il conserve la tête du classement général avec 5:53 d'avance sur Al-Attiyah. Sainz est 3e à 40:39 du leader.

Le Français Matthieu Serradori et Fabian Lurquin (Century), fortement retardés à cause de problèmes mécaniques jeudi, ont fini la 5e étape à plus de 24h du vainqueur, le Sud-Africain Giniel de Villiers (Toyota). Arrivé dans la nuit, le duo franco-belge a passé la nuit dans un bivouac d'urgence mis sur pied par l'organisation. Repartis vendredi, ils ont de nouveau été victimes de malchance, leur roue arrière se cassant à 18 km de l'arrivée.

La 6e étape a été raccourcie de 100 km en raison d'un trop grand nombre de concurrents attardés et restés bloqués sur la fin de la 5e étape la veille.