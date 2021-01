Dakar 2021, moto : Benavides chute puis remporte la 5e étape et prend la tête du général

L'Argentin Kevin Benavides (Honda) a fait coup double en remportant jeudi la 5e étape du Dakar 2021 et en passant en tête du classement général de la catégorie motos.

Benavides a parcouru les 456 kilomètres de la spéciale en 5 h 09 min 50 sec entre Riyad et Al Qaisumah en Arabie saoudite, et, malgré une chute au km 330 et une blessure au nez, a devancé d'une minute un autre pilote Honda, le Chilien Jose Ignacio Cornejo Florimo.

L'Australien Toby Price (KTM), vainqueur de l'édition 2019 du rallye raid, complète le podium, à 1 min 20 sec du vainqueur du jour.

La spéciale a été marquée par les nombreuses erreurs de navigation des favoris, à l'image du Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna), 2e du Dakar 2020, de l'Espagnol Joan Barreda (Honda), vainqueur des 2e et 4e étapes de cette seconde édition saoudienne, et du Français Adrien van Beveren.

Au classement général, Benavides est passé en tête, devant le Français Xavier de Soultrait (Husqvarna), 6e de l'étape, qui rétrograde de la 1re à la 2e place au général avec désormais un retard de 2 min 31 sec.

Cornejo Florimo est 3e à 3 min 42 sec, devant l'Australien Toby Price (KTM).

Vendredi, les concurrents iront de Al Qaisimah à Haïl située plus à l'ouest, lors de la 6e étape longue de 618 km, dont 485 de spéciale.