Dakar 2021 : décès du pilote moto français Pierre Cherpin

Le motard français Pierre Cherpin (Husqvarna), 52 ans, est décédé des suites de sa chute survenue le 10 janvier lors de la 7e étape du Dakar, ont annoncé les organisateurs du Rallye-Raid qui s'est achevé vendredi à Jeddah en Arabie saoudite.

"C'est au cours de son transfert par avion sanitaire entre Jeddah et la France que Pierre Cherpin est décédé des suites de blessures consécutives à une chute survenue au cours de la 7e étape entre Ha'il et Sakaka, le 10 janvier dernier", précise le communiqué.

"C'est au km 178 de la 7e étape que le pilote avait chuté aux environs de 13h00. Les secours dépêchés sur place par hélicoptère l'avaient rejoint alors qu'il était inconscient. Transporté à l'hôpital de Sakaka son bilan médical faisait état d'un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance. Opéré en urgence en neurochirurgie, il avait depuis été maintenu en coma artificiel, son état étant demeuré stable tous ces jours derniers. Il avait été transporté par avion sanitaire de Sakaka à l'hôpital de Jeddah puis vers la France où il devait rejoindre l'hôpital de Lille".

Pierre Cherpin disputait le Dakar pour la quatrième fois de sa carrière. Il avait terminé l'épreuve en 2009 et 2012. Engagé à nouveau en 2015, il avait dû abandonner sur casse de son moteur.

"Six ans plus tard, en 2021, c'est toujours dans la même catégorie devenue 'Original by Motul' qu'il s'était inscrit, curieux d'aborder un nouveau continent. Il occupait au soir de la 6ème étape la 77e place au classement général", explique encore l'organisateur.

Grand amateur de voile, ce chef d'entreprise n'avait d'autres ambitions en effectuant le Dakar que de vivre une aventure, sans vraiment se soucier du podium. "Je suis un amateur, je n'y vais pas pour gagner mais pour découvrir des paysages que je n'aurais jamais eu l'occasion de voir. Tout est grisant, rouler avec une moto de course, vivre sa passion, apprendre à se connaitre", avait déclaré Pierre Cherpin au départ de cette 43e édition du Dakar.