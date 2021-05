65.000€ minimum pour un Dakar à moto, 5 Wallons et 1 Bruxellois au départ !

Les cinq autres pilotes sont complètement novices en Rallye-Raid : Cédric Busin (Nandrin), Jérôme Martiny (Bertogne), Charles-Edouard de Moor (Ciney), Benjamin Defrere (Liège) et Moustafa Khottoul (Bruxelles) devront d’ailleurs disputer ce week-end un rallye (en Andalousie) pour se qualifier et être acceptés sur la liste de départ du Dakar 2022 qui aura lieu en Arabie-Saoudite et peut-être même en Egypte !

65.000€, budget minimum à moto !

C'est lors d'un tournage de La Petite Vadrouille 100% Sport que nous avons rencontré Mikaël Despontin - © Tous droits réservés Mikaël Despontin a déjà participé à un Dakar. C'était en 2013 en Amérique du Sud. - © Sophie Libion So Creative Production Des journées de plus de 10 heures sur la moto et une moyenne de 800 kilomètres par jour! - © Sophie Libion So Creative Production

Budget minimum car sans compter une participation à plus de 10.000 € au Rallye d’Andalousie qualificatif pour ceux qui n’ont jamais participé au Dakar ! L’épreuve est aussi un business. Ce n’est pas nouveau. C’est le cas aussi de nombreux autres grands événements sportifs. L’inscription d’un motard au Dakar c’est 14.700€, l’assistance 20.000€, la moto (KTM Rally) 32.000€, la carte non cessible juste pour avoir accès au camion de pièces de KTM 1500€, les frais de voyage 1200€, les pneus et mousses 2500€, les différents éléments de sécurité obligatoires (iritrack, airbag, supports, cautions…) 3000€.

Si on fait le compte, on arrive à plus de 75.000€. Le budget peut diminuer avec une moto d’occasion et différentes aides pour les pièces. Mikaël Despontin nous explique dans la vidéo comment se débrouiller !