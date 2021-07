Venez vivre les jeux olympiques en studio

Vous êtes des fans absolus de nos athlètes belges. Vous vous sentez prêts à les soutenir pendant les jeux olympiques de Tokyo. Nous rendons ça possible pour vous !

Vous ne pouvez pas vous rendre au Japon cet été, mesures sanitaires obligent. Nous vous donnons l’opportunité de donner de la voix et de mettre le feu sur notre plateau pendant l’OLYMPIQUE SHOW, l’émission quotidienne diffusée sur Tipik du 24 juillet au 8 Aout.

Comment faire ? C’est très simple. Vous vous inscrivez via ce formulaire et vous nous envoyez une vidéo pour nous prouver vos qualités de " super " supporters. Soyez créatifs, dynamiques et audacieux pour nous convaincre que vous êtes LA personne qu’il nous faut pour soutenir tous nos athlètes depuis dans notre studio.

Alors préparez votre attirail de supporter. Sortez chapeaux et drapeaux. Racontez-nous pourquoi c’est VOUS qui devez nous rejoindre en studio. N’hésitez plus, montrez-nous de quoi vous êtes capables !

Seuls, les supporters les plus enflammés obtiendront leurs tickets pour rejoindre les gradins de l’OLYMPIQUE SHOW. Alors à très vite !