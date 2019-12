Une médaille d'or aux J.O rapportera 50.000€ aux athlètes belges

Construction et course de caisses à savon, le team building insolite des Belges à Belek - Team... Le staff du COIB avait concocté un team building ludique pour resserrer les liens entre les membres de la délégation. Répartis en 10 équipes, les athlètes, coaches et membre de l'équipe médicale ont dû construire une caisse à savon. Entre les anneaux et les inscriptions "Tokyo", les références aux JO ne sont jamais loin au moment de décorer les combinaisons des "pilotes". Une fois la construction terminée, place à la course. Un contre-la-montre ludique mais où l'esprit de compétition est bien présent. "On a ça dans le sang", confirme Simon Gougnard. L'enthousiasme et l'envie de gagner ont conduit à quelques dérapages pas toujours contrôlés. Heureusement sans blessure grave. Pour l'anecdote, c'est l'équipe "bleue" de Paulien Couckuyt, Philip Milanov, Lize Broeckx, Augustin Meurmans, Damiano Martinuzzi ou Wim Vandeven, qui s'est montrée la plus rapide.