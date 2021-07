Tuto Tokyo : le surf

Tokyo 2020, c’est parti. A cette occasion, nous avons enfilé notre plus beau costume de professeur pour vous expliquer l’histoire, les finesses ou les anecdotes liées à diverses disciplines que vous pourrez suivre sur les médias de la RTBF. Tuto Tokyo, c’est votre cours olympique pour suivre les Jeux…

Le surf fait son apparition cette année aux jeux Olympiques. Derrière les images paradisiaques, il y a une compétition féroce qui régnera sur la plage de Tsurigasaki. Le surf avait été proposé au début du 20e siècle dans le programme olympique mais il aura fallu attendre un siècle pour que ce sport soit pris au sérieux finalement. La version compétitive du surf ne se contente pas de se laisser porter par la vague. Non, c’est un peu plus compliqué que ça. On vous explique tout…