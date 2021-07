Tuto Tokyo : le skateboard

Et non, le skateboard n’est plus un sport mineur. Depuis cette année, les riders ont leur moment dans l’agenda olympique. L’arrivée du skate dans le giron des jeux a d’ailleurs fait grincer pas mal de dents dans le milieu underground des skaters. Nombre d’entre eux ne voulaient pas faire partie d’une compétition trop " mainstream ". Ce choix portait un coup à l’image marginale du sport. Mais les deux mondes ont su collaborer et trouver leur bonheur, on vous explique ce que sera le skateboard aux JO cet été.