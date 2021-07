Tuto Tokyo : le rugby à sept

Tokyo 2020, c’est parti. A cette occasion, nous avons enfilé notre plus beau costume de professeur pour vous expliquer l’histoire, les finesses ou les anecdotes liées à diverses disciplines que vous pourrez suivre sur les médias de la RTBF. Tuto Tokyo, c’est votre cours olympique pour suivre les Jeux…

Le rugby avait déjà été un sport olympique mais il fait son retour à Tokyo avec le Seven. Le rugby à sept. Une version un peu différente mais qui garde dans les grandes lignes, tout ce qui fait le charme de son grand frère à 15.

Le rugby à 7 a été une discipline de démonstration à Rio. Elle sera cette année officiellement dans le calendrier olympique.

Tout ce qu’on peut déjà vous dire, c’est que ce rugby à sept est autrement plus usant et plus spectaculaire encore que le 15. Ça promet.