Tuto Tokyo : le pentathlon moderne

Tokyo 2020, c’est parti. A cette occasion, nous avons enfilé notre plus beau costume de professeur pour vous expliquer l’histoire, les finesses ou les anecdotes liées à diverses disciplines que vous pourrez suivre sur les médias de la RTBF. Tuto Tokyo, c’est votre cours olympique pour suivre les Jeux…

C’est probablement l’une des disciplines les plus loufoques du programme olympique. Le pentathlon moderne combine la natation, l’escrime, l’équitation, la course à pied et le tir.

A la base, le baron Pierre de Coubertin, qui a remis les jeux au goût du jour, voulait rendre hommage au pentathlon antique qui s’inspirait de récits militaires. A début des jeux modernes, une version remise à jour fût intégrée au programme et autant dire que le mélange des disciplines est plutôt exotique. Vous ne connaissez pas le pentathlon moderne ? Ce n’est pas grave, on vous explique…