Tuto Tokyo : le golf

Le golf a fait son retour au programme olympique en 2016 à Rio.

Trois Belges étaient alors présents avec Chloé Leurquin, Nicolas Colsaerts et surtout Thomas Pieters qui avait terminé 4e du tournoi carioca.

Malgré tout, si vous n’avez pas été mordu par le virus de la balle blanche, on passe en revue les grands principes du golf et on vous détaille aussi une polémique qui a failli coûter cher au Takumigaseki Country Club, le parcours olympique de Tokyo. On vous explique tout…