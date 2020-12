Tokyo 2021: Le COIB aimerait faire vacciner ses athlètes au printemps

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a confirmé qu'il suit de près les développements concernant la stratégie de vaccination contre le coronavirus dans notre pays. "À l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo, nous prenons en compte différents scénarios et sommes conscients que les vaccins joueront un rôle majeur dans ce domaine", a déclaré Matthias Van Baelen, responsable presse du COIB.

Het Laatste Nieuws a rapporté mercredi que le COIB a introduit une demande auprès des autorités pour vacciner d'ici février ou début mars les athlètes en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août 2021. La Pro League se serait également associée à cette demande. Même si certains s'y opposent comme Ivan de Witte, président de Gand. " On n’a encore rien commandé pour nos joueurs" expliquait-il récemment sur nos antennes. "Parce que le football n’est pas un secteur prioritaire. Je prône une attitude civique : la priorité va aux groupes à risque, comme les maisons de repos et de soins. Nous ne demanderons ni exception, ni passe-droit car le football a déjà bénéficié d’un traitement spécifique en pouvant poursuivre la compétition. Je trouve même indécents les clubs qui ont demandé, sur le compte de la collectivité, du chômage temporaire pour leurs joueurs au printemps. "

Le COIB confirme qu'il suit de près la stratégie de vaccination dans notre pays, mais souligne qu'elle n'est en aucun cas préoccupée par un régime préférentiel. "Avec l'approche des JO, nous travaillons sur différents scénarios autour du coronavirus, et les vaccins sont plus que susceptibles de jouer un rôle crucial à cet égard", a ajouté Matthias Van Baelen. "Nous ne sommes pas encore en mesure de faire des déclarations sur le bon timing de la stratégie de vaccination pour nos athlètes, cela dépend encore de nombreux facteurs. Nous espérons obtenir plus de précisions à ce sujet dans un avenir proche."

En raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés d'un an et son prévus du 23 juillet au 8 août 2021.