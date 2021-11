Athlétisme : Finale du 100m Hommes - JO Tokyo 2020 - Athlétisme - 01/08/2021 L'Italien Lamont Marcell Jacobs a remporté dimanche le 100 m des Jeux Olympiques de Tokyo, succédant au palmarès à la légende du sprint Usain Bolt, triple champion en 2008, 2012 et 2016. Jacobs l'a emporté en 9 sec 80, nouveau record d'Europe, et devient le premier Européen champion olympique sur la ligne droite depuis le Britannique Linford Christie en 1992. Il a devancé l'Américain Fred Kerley (9.84) et le Canadien Andre de Grasse (9.89).