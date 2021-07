Tokyo 2020 pour faire oublier Montréal 76 : nos cavaliers de jumping partent pour une médaille

Rotterdam, Aout 2019, la Belgique devient championne d’Europe de saut d’obstacles. Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus), Grégory Wathelet (Névados), Jos Verlooy (Igor) et Peter Devos (Claire Z) décrochent un titre historique pour notre pays. Bien plus, ils confirment qu’avec Niels Bruynseels, Nicola et Olivier Philippaerts, ils représentent la génération dorée que l’on attend depuis longtemps.

Des cavaliers talentueux, en selle sur des chevaux de grande qualité, la Belgique en a déjà compté bon nombre (Philippe Lejeune, Ludo Philippaerts, Dirk Demeersman, Jos Lansink), mais jamais autant en même temps. Et c’est ça qui fait la différence pour forger un résultat en équipe.

Pour composer son équipe de trois (+ un réserve), le sélectionneur de notre équipe nationale, l’Allemand Peter Weinberg, a réellement eu ce qu’on appelle l’embarras du choix. Il laisse à la maison des garçons comme Devos, Verlooy, et les deux Philippaerts. A charge pour Guéry, Wathelet et Bruynseels (+ Y. Vanderhasselt) de porter haut nos couleurs à Tokyo.

Les meilleurs mondiaux seront présents, bien sûr : Daniel Deusser (All), Martin Fuchs (Sui), Steve Guerdat (Sui), Scott Brash (Gbr), Kent Farrington (USA), Denis Lynch (IRL),… tous candidats à un podium en individuel. Mais pour décrocher une médaille en interéquipe, il faudra trois bons résultats. En effet, c’est l’addition des points des membres de l’équipe qui fait le résultat global.

Récemment, une équipe composée de Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus), Grégory Wathelet (Névados), Yves Vanderhasselt (Jeunesse) et Olivier Philippaerts (H&M Extra) a remporté la Coupe des Nations de Rome. De bon augure avant Tokyo.

Si nos quatre mousquetaires (dont trois seulement combattront) décrochent le bronze, ils feront aussi bien que les François Mathy, Edgar-Henri Cuepper, Eric Wauters et autre Stanny Van Paesschen, montés sur la 3e marche du podium aux Jeux de Montréal 76.