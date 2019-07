Tokyo 2020 : Le Mikuni Pass, le Mur de Huy en plus dur et en plus long

Afin de prendre des points de repère pour le grand rendez-vous, le sélectionneur belge Rik Verbrugghe a aligné une équipe lors de la répétition générale, le Tokyo 2000 Test Event, une épreuve classée UCI 1.2 entre Musashino-no-mori Park et le circuit automobile de Fuji. La délégation belge était composée de Lawrence Naesen, Loic Vliegen, Dimitri Peyskens, Kobe Goossens et de Steff Cras. Les Belges ont été inspirés en ce jour de fête nationale du dimanche 21 juillet puisque trois compatriotes ont terminé parmi les dix premiers, Loic Vliegen (5e), Dimitri Peyskens (7e) et Steff Cras (9e). La victoire est revenue à l'Italien Diego Ulissi.

Dans un an, jour pour jour, les coureurs lutteront pour le titre olympique sur les routes japonaises. L'occasion de mettre en valeur de la plus belle des manières la ville-hôte. Rappelez-vous le palais de Buckingham à Londres 2012 et la plage de Copacabana à Rio 2016. En 2020, le Mont Fugi offrira un contraste bucolique avec l'agitation du centre-ville futuriste de Tokyo. Néanmoins, les sportifs n'auront pas le temps d'apprécier le paysage. En effet, il faudra être costaud pour avaler les 4.865 mètres de dénivelé positif répartis sur 234 kilomètres.

Effroyable? Le mot est exagéré? Jugez-en par vous-même. Un col de 6,5 kilomètres à 10,6 %, avec des sections montant jusqu’à 17%. Voilà pour la théorie, mais en pratique, certains vont tanguer de gauche à droite en voyant les panneaux indiquant 21% dans certaines portions. "Sauf qu'elles sont plus longues que le Mur de Huy", précise Diego Ulissi au Nieuwsblad. D'ailleurs, le puncheur italien est catégorique. "J'en suis sûr : c'est à cet endroit que va se faire la décision." "Au sommet, tu es cuit", avertit Kobe Goossens. Sauf qu'il reste encore 30 kilomètres à parcourir avant l'arrivée au célèbre circuit automobile de Fuji qui a accueilli le Grand Prix du Japon à quatre reprises (1976, 1977, 2007 et 2008). Les hommes de tête se retrouvent à nouveau dans la montée de Kagosaka, qu'ils franchiront donc à deux reprises. Reste enfin 18 kilomètres avant l'arrivée finale. "Mais il ne faut pas croire qu'il y a un mètre de plat sur cette course", précise le coureur de Wallonie-Bruxelles Dimitri Peyskens complété par Rik Verbrugghe : "Dans le final, il y a des portions montantes. Sur cette longue route ondulée jusqu'au circuit et dans le circuit lui-même, on peut peut-être encore voir des coureurs rentrer de l'arrière."

Les coureurs se sont élancés du parc Musashinonomori, situé au nord-ouest de Tokyo. Ils sortent de la zone urbaine de la capitale pour emprunter des routes avec vue sur les montagnes et de magnifiques lacs avec le mont Fuji en toile de fond.Ils font face à une longue ascension régulière avec un dénivelé de plus de 1 000 m, la Douschi Road. "La route s'élève pendant 40 km. C'est une montée interminable avec plusieurs petites descentes. Un endroit idéal pour user les organismes. En course, elle fait mal car la fin est quand même assez raide", commente le coureur de Lotto-Soudal U23 Kobe Goossens qui a un accord verbal avec la maison-mère pour 2020.

Encore plus dur dans un an

Tokyo 2020 : Le Mikuni Pass, le Mur de Huy en plus dur et en plus long - © Tous droits réservés

Si le degré de difficulté était déjà élevé dimanche dernier, il le sera encore plus dans un an puisque la course olympique sera plus longue d'une cinquantaine de kilomètres et il faut y ajouter 1165 mètres de dénivelé positif.

Les coureurs ont donc évité la boucle de 50,9 kilomètres autour du Mont Fuji avec l'ascension du Fuji Sanroku, situé à 1451 mètres d'altitude, à proximité d'une distillerie qui produit des whiskies japonais remarquables. Ce col fait 14,3 km avec une pente moyenne de 6 %. Cette boucle interviendra entre le kilomètre 110 et 160. Par la suite, les coureurs devront également accomplir un circuit de 17,7 kilomètres autour du circuit automobile de Fuji avant d'entamer la section menant à Mikuni Pass.

L'inquiétude du climat

Si le parcours proposé aux coureurs est difficile, un autre paramètre sera à prendre en compte : le climat. "Il est humide et chaud. Nous n’avons pas l’habitude d’avoir ce genre de température en Europe", témoigne le Français Nans Peters, 3e de la course pré-olympique, sur le site de la FFC (Fédération Française de Cyclisme)

D'ailleurs, lors de l'annonce officielle du parcours, le sociétaire de UAE-Team Emirates Dan Martin ne masquait pas son inquiétude. "J'aime le parcours. Juste un regret que ce ne soit pas en circuit. Je me demande s'ils ont pensé au ravitaillement. Avec le nombre limité d'accréditations, ce ne sera pas simple d'avoir des bidons. Ce qui est crucial compte tenu des conditions humides et chaudes."