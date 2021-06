Tokyo 2020 : La France avec Camavinga, Gignac et Thauvin aux JO

Les Jeux Olympiques débutent d’ici moins d’un mois et les sélections commencent donc à être dévoilées petit à petit. Ce vendredi, c’était au tour de la Fédération Française de Football d’annoncer la liste des 18 joueurs qui s’envoleront pour Tokyo.

Le casse-tête a été long pour le sélectionneur Sylvain Ripoll puisque de nombreux joueurs ont annoncé leur envie de porter le maillot tricolore aux Jeux Olympiques comme par exemple Kylian Mbappé et Jules Koundé mais de nombreux clubs n’étaient pas de cet avis, préférant donner du repos à des joueurs qui sortent d’une très longue saison ou tout simplement pour les garder au club en vue de préparer la prochaine saison.

Finalement, Ripoll a même dû demander une dérogation pour convoquer des joueurs qui ne figuraient pas dans la pré-sélection de 50 noms rendue en mai. S’il a fallu attendre longtemps avant de pouvoir dévoiler la composition du groupe français et que le sélectionneur n’a pas pu emmener tous les joueurs qu’il désirait avec lui, les Bleuets disposent tout de même d’une belle armada dans laquelle on retrouve notamment Camavinga, Tousart, Thauvin et Gignac.

Les 18 Français sélectionnés

Gardiens : Paul Bernardoni (Angers) et Gautier Larsonneur (Brest)

Défenseurs : Benoît Badiashile (Monaco), Anthony Caci (Strasbourg), Pierre Kalulu (AC Milan), Clément Michelin (Lens), William Saliba (Arsenal), Malang Sarr (Chelsea)

Milieux : Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Lyon), Jonathan Ikoné (Lille), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres), Lucas Tousart (Hertha Berlin)

Attaquants : André-Pierre Gignac (Tigres), Amine Gouiri (Nice), Randal Kolo Muani (Nantes), Arnaud Nordin (Saint-Etienne)

