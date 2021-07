Tokyo 2020 : Emma Meesseman détendue à l’approche de ses débuts olympiques : "on suit le courant"

Emma Meesseman a déjà connu les plus grands succès en tant que joueuse de basket, mais pour la star actuelle des Cats, les Jeux Olympiques sont aussi une grande première. Le coronavirus jette une grande ombre sur le tournoi au Japon.

"C’est bien sûr dommage de devoir jouer un tel événement sans public, sans famille et sans amis qui ont partagé toute votre carrière", a déclaré Meesseman samedi après un entraînement ouvert à Mito, où l’équipe se prépare depuis dix jours. "Mais entre-temps, nous avons eu un an et demi pour nous préparer à cela. Nous avons déjà joué plusieurs grands tournois sans public. Nous y sommes habituées, même si cela reste dommage. Du côté positif, nous ne pourrons peut-être pas comparer avec les JO où il y avait du public. Espérons que c’est unique et que nous pourrons dire que nous y étions. Ensuite, c’est une belle histoire pour plus tard."

Lors du dernier Eurobasket, les Belgian Cats sont passées de peu après une première finale, mais ont ensuite remporté le bronze de manière convaincante. La Belgique, 6e nation mondiale, est considérée par beaucoup comme un outsider pour les médailles au Japon. Mais Meesseman maintient la pression.

Notre premier objectif principal est d’atteindre les quarts de finale.

"Puis la réalité reprend le dessus. En tant que groupe, nous examinons toujours les choses étape par étape. D’abord la phase de groupe. Il s’agira de trois matches très différents. Notre premier objectif principal est d’atteindre les quarts de finale. Ensuite, nous pourrons parler du reste de la compétition. Mais notre premier groupe est déjà très difficile. On verra où on en est."

Les Cats débutent le 27 juillet contre l’Australie, l’un des favoris pour le titre. Les Opals privée de leur joueuse vedette Liz Cambage, qui a renoncé cette semaine. "Elle est effectivement la vedette mais parfois c’est beaucoup plus difficile contre une équipe qui joue à douze que contre une équipe où l’accent est mis sur une seule joueuse. C’est ce qui va se passer maintenant avec l’Australie, je pense. Cambage (2m03, ndlr) attire beaucoup de ballons, c’est une très bonne joueuse mais je pense que collectivement elles sont beaucoup plus fortes sans elle. Nous devrons changer notre tactique."

L’Australie a montré vendredi qu’elle est une équipe forte même sans sa vedette, car le Team USA a été battu 67-70 à Las Vegas. Mais Meesseman ne veut pas accorder trop d’importance à ce résultat. "Cela reste un match de préparation, cela ne dit rien du championnat. De plus, la WNBA vient juste de s’arrêter. Les États-Unis n’ont pas joué ensemble depuis un an. Dans la semaine qui vient, elles ont tout le temps d’apporter une complémentarité à l’équipe et ensuite elles seront là."

Les Cats étaient censées s’entraîner contre l’Espagne et les États-Unis la semaine prochaine, mais ces matches ont été annulés. L’entraîneur Philip Mestdagh espère qu’une solution sera trouvée. Meesseman regarde tout cela de loin. "Apparemment, ce n’est pas encore certain. Heureusement, nous avons déjà pu jouer contre le Japon. Tout cela est un peu ambigu car le Japon est toujours autorisé à jouer des matches d’entraînement. On nous a dit quand nous sommes venues ici de "suivez le courant" ("go with the flow"). C’est ce que nous faisons. Nous avons appris cette leçon au cours de la dernière année et demie".